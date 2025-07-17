Святкує 78-річчя: палац опублікував нове фото королеви Камілли

Королева Камілла / © Associated Press

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Дружина короля Чарльза III позувала перед камерою королівського фотографа Кріса Джексона, який відобразив її портрет у саду будинку Рей Мілл, особистого маєтку Її Величності в графстві Вілтшир, раніше цього місяця.

На фото королева Камілла тепло усміхається, спираючись руками на паркан. Одягнена королева у сукню-сорочку в принт пір’я, у неї бездоганнн укладання, макіяж на обличчі, золоті сережки-пелюстки у вухах і кілька браслетів на зап’ястя, зокрема й улюблений від Van Cleef & Arpels.

Зазначимо, будинок Камілли розташований на території садів та городів площею 12 акрів з басейном та стайнями, там вона любить проводити час зі своїми дітьми та численними онуками, яких у королеви п’ять. Розташований маєток лише за 15 хвилин їзди від Гайгроув-Гауса, особистого заміського маєтку короля Чарльза, де він також любить бувати на самоті, щоб насолодитися тишею та спокоєм.

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Нагадаємо, на честь дня народження Камілли ми зібрали добірку її стильних літніх образів.

Королева Камілла / © Getty Images