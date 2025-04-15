ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Святкує ювілей: чоловіку королеви Матильди — Філіпу — виповнюється 65 років

15 квітня святкує свій 65-річний ювілей король Бельгії Філіп.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Філіп

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

З нагоди святкування дня народження монарха в Instagram бельгійської королівської родини опубокували нове портретне фото короля.

«Сьогодні королю виповнюється 65 років! З нагоди дня його народження ми раді поділитися з вами новим портретом короля», — йдеться у підписі до фото, автором якого став фотограф Бас Богартс.

Король Філіп / © Instagram Бельгійської королівської родини

Король Філіп / © Instagram Бельгійської королівської родини

На портретній фотографії король Філіп позував сидячи за столом у кабінеті, одягнений у класичний темно-синій костюм, блакитну сорочку та краватку у принт. Фото зроблено на тлі книжкової бібліотеки монарха.

Нагадаємо, королем Філіп став 21 липня 2013 року і два роки тому відсвяткував десятиліття перебування на троні. Палац тоді представив нові портрети короля та його дружини королеви Матильди.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie