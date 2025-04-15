Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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З нагоди святкування дня народження монарха в Instagram бельгійської королівської родини опубокували нове портретне фото короля.

«Сьогодні королю виповнюється 65 років! З нагоди дня його народження ми раді поділитися з вами новим портретом короля», — йдеться у підписі до фото, автором якого став фотограф Бас Богартс.

Король Філіп / © Instagram Бельгійської королівської родини

На портретній фотографії король Філіп позував сидячи за столом у кабінеті, одягнений у класичний темно-синій костюм, блакитну сорочку та краватку у принт. Фото зроблено на тлі книжкової бібліотеки монарха.

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Нагадаємо, королем Філіп став 21 липня 2013 року і два роки тому відсвяткував десятиліття перебування на троні. Палац тоді представив нові портрети короля та його дружини королеви Матильди.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images