Святкує п’ятиріччя книжкового клубу: чому королева Камілла так любить читати

Королева Камілла / © Getty Images

78-річна Камілла заснувала «Читальну залу королеви» під час карантину через COVID-19 у січні 2021 року. Проєкт розпочинався як книжковий клуб у Instagram, де тодішня герцогиня Корнуолська та відомі автори ділилися своїми літературними рекомендаціями.

Через два роки ініціатива була офіційно запущена як зареєстрована благодійна організація під назвою «Читальний зал королеви», і від того часу вона проводить щорічний літературний фестиваль, запускає подкаст та заснувала медаль «Читальний зал королеви» на честь непомітних місцевих героїв, які пропагують читання. Ім’я першого лауреата буде оголошено навесні, пише журнал Hello!

«П’ять років тому, під час локдауну, я заснувала книжковий клуб, сподіваючись, що інші зможуть отримувати від гарної літератури таке ж задоволення, як і я. З тих скромних починань книжковий клуб перетворився на глобальну благодійну організацію, яка підтримує спільноту любителів книжок, об’єднаних спільною вірою через читання».

Я дуже пишаюся тим, чого досягла моя благодійна організація: вона охопила мільйони людей, організувала чудові заходи і співпрацює з неймовірними організаціями, щоб доставляти книжки тим, хто їх найбільше потребує».

Це новаторське дослідження підтвердило те, що багато хто з нас завжди відчував: читання дійсно змінює наше сприйняття, наше мислення та наші взаємини. У той час, коли рівень читання у світі знаходиться на найнижчому рівні, місія моєї благодійної організації здається більш актуальною, ніж будь-коли. Книжки справді роблять життя кращим, і це лише початок», — сказала королева в коментарі агентству Press Association.

Девізом Читального залу Королеви в рік його ювілею стало «Знайдіть місце для читання», і організація прагне спонукати людей знаходити прості способи приділяти читанню лише п’ять хвилин на день, подібно до 10 000 кроків на день або п’яти порцій фруктів та овочів.

Королева Камілла є покровителькою кількох організацій, які займаються підвищенням грамотності, включаючи Національний фонд грамотності та багатьох інших.

