Світ моди підтримує Україну: модель вийшла на подіум із прапором нашої країни

Весь світ зараз підтримує Україну та український народ, які борються із вторгненням Росії до мирних міст нашої країни.

Під час Тижня моди у Вашингтоні, на знак солідарності з Україною на Міжнародному показі кутюрних колекцій, модель вийшла на подіум у чорній бандажній сукні та тримаючи над головою прапор України.

Модель із прапором України / Getty Images

Президент України також подякував подружжю Кембриджських — принцу Вільяму та його дружині Кейт за підтримку України. З членами британської королівської сім'ї подружжя Зеленських зустрічалося 2020 року, а зараз пост президент опублікував у твітері.

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