Світ моди підтримує Україну: модель вийшла на подіум із прапором нашої країни

Весь світ зараз підтримує Україну та український народ, які борються із вторгненням Росії до мирних міст нашої країни.
Під час Тижня моди у Вашингтоні, на знак солідарності з Україною на Міжнародному показі кутюрних колекцій, модель вийшла на подіум у чорній бандажній сукні та тримаючи над головою прапор України.
Президент України також подякував подружжю Кембриджських — принцу Вільяму та його дружині Кейт за підтримку України. З членами британської королівської сім'ї подружжя Зеленських зустрічалося 2020 року, а зараз пост президент опублікував у твітері.
Читайте також:
- У Нью-Йоркській Метрополітен-опері виконали Гімн України та звільнили російських оперних зірок
- Тіна Кароль назвала Путіна "сином диявола", а Маша Єфросиніна в емоційному відео закликала росіян отямитися
- Джамала звернулася до росіян: "Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без "рятувальної херні!"
- Світлана Лобода зі сльозами на очах розповіла, як її родичі ховаються в Україні у підвалах та метро через війну
- Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем
- Кім Кардашян на багатомільйонну аудиторію в Instagram захопилася президентом Зеленським
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Андрій Данилко емоційно висловився про Путіна: "Тобі треба зайти у свій бункер і застрелитися на х*й!"
- Роберт Де Ніро про війну Росії з Україною: "Ми маємо щось зробити... щоб зупинити таку агресію"
- Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн