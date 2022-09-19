Світ прощається з королевою Єлизаветою II: як відбуватиметься похорон монархині (розклад)

Сьогодні у Великій Британії прощатимуться з королевою Єлизаветою II. Монархинею, яка перебувала на троні довгих 70 років і померла на 97 році життя, 8 вересня, у шотландському замку Балморал.

Докладніше про те, на які заходи сьогодні нас чекають у Лондоні ми розповідаємо в короткій програмі.

Труна королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

6:30 (8:30 за Києвом): двері Вестмінстер-Холла, де весь минулий тиждень перебувала труна з тілом королеви Єлизавети II і публіка могла прийти та попрощатися з монархинею, зачинили. Від цього моменту розпочалися приготування до похорону.

8:00 (10:00 за Києвом): відчиняться двері Вестмінстерського абатства, де на службі зберуться високопоставлені гості, які були запрошені на похорон та члени королівської родини, які не беруть участь у процесії від Вестмінстер-Холла.

10:30 (12:30 за Києвом): труну королеви буде поміщати на лафет і приблизно о 10:45 (12:45) її повезуть до Вестмінстерського Абатства. Король Чарльз III, принц Вільям, принц Гаррі, Пітер Філліпс і, можливо, інші родичі йтимуть за труною. Супроводжуватиме його військовий оркестр.

10:52 (12:52 за Києвом): труну з тілом монархині занесуть до Вестмінстерського Абатства.

11:00 (13:00 за Києвом): розпочнеться служба, яка закінчиться об 11:55 (13:55) хвилиною мовчання по всій Великій Британії.

12:15 (14:15 за Києвом): труну повертають на лафет і розпочнеться процесія до Веллінгтонської арки. За труною підуть король Чарльз III та королева-консорт Камілла, принц та принцеса Уельські та їхні старші діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта та інші члени королівської родини.

13:00 (15:00 за Києвом): процесія дістанеться місця і звідти труну на катафалку повезуть до Віндзора. Члени родини вирушать слідом машинами.

15:25 (17:25 за Києвом): до каплиці Святого Георгія прибудуть члени родини.

16:00 (18:00 за Києвом): розпочнеться служба для сім'ї та співробітників палацу та королеви Єлизавети II, її проведе архієпископ Кентерберійський.

Перед останнім гімном корону, скіпетр та державу перенесуть із труни на вівтар. Наприкінці церемонії труна опуститься до Королівського склепу, як це було з принцом Філіпом, чоловіком королеви.

16:30 (18:30 за Києвом): служба завершиться.

19:30 (21:30 за Києвом): відбудеться церемонія поховання, на якій будуть присутні лише члени родини. Труна з тілом Єлизавети II буде переміщена в сімейну каплицю короля Георга VI, де спочиває батько Єлизавети II — король Георг VI, королева-мати Єлизавета і сестра принцеса Маргарет. Туди ж перемістять і труну принца Філіпа.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

Трансляцію з похорону королеви Єлизавети II проведе ВВС, вона буде доступна глядачам з усього світу.

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