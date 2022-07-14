"Світе, ти маєш це побачити й усвідомити": Олена Зеленська опублікувала знімок загиблої дівчинки у Вінниці

Олена Зеленська опублікувала в Instagram фото загиблої дитини у Вінниці внаслідок цинічного ракетного обстрілу Росією українського міста.

Перша леді звернулася до світової спільноти. Вона просить звернути увагу на терористичні дії Росії.

"Це фото Інстаграм приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета. Сьогодні. Вінниця, тил. 20 загиблих мирних людей у центрі міста – у офісній будівлі, в медичному центрі, на парковці... Серед них – троє дітей. Росія – держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", - написала Олена.

Нагадаємо, 14 липня Росія ракетами вдарили по Вінниці, внаслідок атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

Через ворожий удар близько 90 людей звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них - у важкому стані. Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих, серед них є троє дітей.

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