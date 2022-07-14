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"Світе, ти маєш це побачити й усвідомити": Олена Зеленська опублікувала знімок загиблої дівчинки у Вінниці

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"Світе, ти маєш це побачити й усвідомити": Олена Зеленська опублікувала знімок загиблої дівчинки у Вінниці

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді відреагувала на трагічний ракетний обстріл росіянами українського міста.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram фото загиблої дитини у Вінниці внаслідок цинічного ракетного обстрілу Росією українського міста.

Перша леді звернулася до світової спільноти. Вона просить звернути увагу на терористичні дії Росії.

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"Це фото Інстаграм приховає від вас як "таке, що травмує". Ніби горе та злочин можна скасувати, просто приховавши. Але той, хто має людяність, побачить: дитина, її візочок, мама... Російська ракета. Сьогодні. Вінниця, тил. 20 загиблих мирних людей у центрі міста – у офісній будівлі, в медичному центрі, на парковці... Серед них – троє дітей. Росія – держава-терорист. Світе, ти маєш це побачити й усвідомити. Якщо не злякаєшся прихованого фото. Адже горе, злочин і тероризм не можна перемогти, просто приховуючи його", - написала Олена.

Нагадаємо, 14 липня Росія ракетами вдарили по Вінниці, внаслідок атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

Через ворожий удар близько 90 людей звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них - у важкому стані. Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих, серед них є троє дітей.

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