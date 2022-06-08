Світлана Тарабарова допомогла своїм дітям створити малюнок для військових

Співачка з сином і донькою взляи участь у загальнонаціональному проєкті.

TARABAROVA разом зі своїми дітьми Іваном та Марією долучилися до загальнонаціонального проєкту подяки "Малюнок Герою", який започаткував благодійний фонд "Ціль" за підтримки Укрпошти.

В межах проєкту кожен маленький українець може висловити свою вдячність сучасним героям – бійцям ЗСУ, військовим лікарям або рятувальникам ДСНС, відправивши свій малюнок у будь-якому відділенні Укрпошти. Всі дитячі малюнки зі словами підтримки та надії на мирне життя від дітей передадуть військовослужбовцям у гарячі точки.

Нещодавно Світлана з родиною повернулася до свого будинку. Через бойові дії, які проходили поблизу, вона була вимушена у перші дні війни евакуюватися до більш безпечного місця на заході України. Там артистка протягом трьох місяців виступала для військовослужбовців.

Повернувшись додому, Тарабарова з чоловіком допомогли своїм дітям створити малюнок в межах цього проєкту. На ньому діти зобразили омріяний сюжет мирної України – рідний дім з українським прапором на даху, яскравим сонцем та мирним небом.

Світлана Тарабарова

"Сказати "дякую" можна, намалювавши малюнок. Українські захисники, особливо військові, з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які українські діти передають через волонтерів на фронт. Написане дитячою рукою “дякую” та “повертайтеся живими”, підіймає моральний дух та дає сили. Моя місія в проєкті - зробити все можливе, щоб залучити якомога більше малюнків дітей зі всієї України, щоб передати їх хлопцям на передову", - сказала співачка.

Світлана Тарабарова

В Instagram Світлана закликала своїх підписників брати участь у проєкті, долучати дітей, допомагати їм малювати та підтримувати наших захисників. Згодом співачка візьме участь у передачі малюнків безпосередньо військовослужбовцям ЗСУ.

Тарабарова також зняла відео процесу створення малюнку, а саундтреком до нього виступила нова пісня "Перемога".

Організатори проєкту поставили за мету зібрати 500 000 малюнків для підтримки наших героїв на всіх фронтах. Творчі доробки маленьких українців будуть направлені у військові частини, лікарні та підрозділи, подаровані особовому складу та стануть прикрасою його розташувань.

З усіх надісланих робіт рандомно оберуть 500 малюнків та перетворять їх у NFT, кошти з продажу яких на аукціоні будуть направлені на реалізацію проєкту Дитячий садочок майбутнього. Дитина-автор малюнку, що буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок – Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.

Нагадаємо, для участі у проєкті необхідно створити малюнок, написати слова вдячності українським героям та у період до 17 липня надіслати їх через будь-яке відділення Укрпошти за адресою: вулиця Хрещатик, 22, Київ, 01001. На листі треба вказати кому саме ви надсилаєте малюнок або листівку - військовослужбовцю, лікарю або рятувальнику ДСНС.

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