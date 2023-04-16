"Світло перемагає": Олена Зеленська привітала українців із Великоднем

Перша леді привітала всіх, хто сьогодні святкує Воскресіння Христове!
Олена Зеленська привітала всіх зі світлим святом Великодня. Вона опублікувала в Instagram фото із зображенням блакитної писанки, яку за стрічку тримають дзьобами птахи.
"Яким би важким не був шлях,
Які б випробування не поставали на ньому,
Для тих, хто не опускає рук
У боротьбі за правду,
Обов’язково настає цей день.
День, коли світло перемагає.
Вітаю всіх, хто святкує сьогодні, із Великоднем!" – написала перша леді.
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