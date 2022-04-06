Світські левиці проти Chanel: росіянки ріжуть сумки на знак протесту

Віднедавна бренд Chanel більше не продає свої товари росіянам.

Світські діви та блогерки обурені цією, на їхню думку, "кричливою неповагою" з боку французького модного будинку і вирішили організувати флешмоб. Жінки ріжуть свої сумки та знімають цей процес на камеру.

Раніше росіяни в соцмережах ділилися своїм лихом, комусь бренд Chanel відмовився продавати сумку і змусив підписати угоду, що куплений товар не потрапить до Росії. Російських "зірок" це обурює, і вони запекло демонструють своє обурення на камери.

Телеведуча, піарагентка та акторка Марина Єрмошкіна зняла відео та розповіла, що російських жінок при купівлі сумки за кордоном просять підписати зобов'язання, що вони не носитимуть або не демонструватимуть бренд Chanel у Росії. Ось що вона пише у підписі до відео:

"Для нас — російських дівчат — наявність Шанель у нашому житті не відіграє жодної ролі. Це ми завжди були обличчям цього бренду, це ми з дитячих років ставили за мету купити сумку цього бренду. І купували. Але жодна сумка, жодна річ не варта моєї любові до своєї Батьківщини, не варта моєї поваги до себе, я проти русофобії, я проти бренду, який підтримує русофобію".

Марина організувала цілий челлендж на просторах забороненого в Росії Instagram і запропонувала іншим дівчатам виступити зі своїми протестами.

Ідею підтримала DJ Катя Гусєва, яка, як під копірку написала текст в Instagram, у якому багато слів про те, що вона з дитинства мріяла про сумку Chanel, а тепер вирішила, що "їй не потрібна така сумка, за яку треба продати батьківщину" .

Ще одна зірка – Вікторія Боня, росіянка, яка мешкає в Монако, теж висловилася. Відео, в якому вона говорить Chanel "пока-пока" висміяв у Youtube сахалінський блогер. Він зняв кумедний короткий ролик, в якому тримаючи в руках великий чорний пакет, наповнений іншими маленькими пакетами, сказав: "Якщо цей пакет не поважає інші пакети, то навіщо нам потрібен цей пакет із пакетами".

У західних ЗМІ пишуть, що цей челендж схожий на зрежисовану акцію. А штабквартира Chanel у Франції підтвердила нову політику та заявила, що була змушена застосувати її через санкції ЄС та Швейцарії щодо предметів розкоші.

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