Світський вихід: прессекретар Зеленського прийшов на прем'єру фільму про Бонда у небесно-блакитних шкарпетках

Світський вихід: прессекретар Зеленського прийшов на прем'єру фільму про Бонда у небесно-блакитних шкарпетках

Сергій Никифоров продемонстрував стильний образ на прем'єрі "007: Не час помирати".

Новий прессекретар президента України Володимира Зеленського - Сергій Никифоров, відвідав вчора, 29 вересня, довгоочікувану прем'єру 25-го фільму про Джеймса Бонда – "007: Не час помирати", яка відбулася у кінотеатрі "Оскар".

Катя Осадча і Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Для світського виходу речник президента обрав класичний сірий костюм, білу сорочку та чорну краватку із дрібним сірим принтом. А оскільки дрескодом вечора був "смарт", то Сергій розбавив свій діловий лук стильними акцентами – сірими кедами з чорним принтом та небесно-блакитним шкарпетками. Образ вийшов цікавим.

Катя Осадча і Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Никифоров дав інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя". До речі, ведуча була одягнена у чорний костюм, який складався із укороченого жакету та штанів-палацо, білу сорочку та чорні туфлі на підборах. Волосся вона розпустила і прикрасила чорним обідком із блискіткам.

Катя Осадча і Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча і Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

Сергій Никифоров / Аліна Онопа, ТСН.ua

(щоб подивитися відео, гортайте вправо)

До слова, у 25-му фільмі "бондіани" — "Не час помирати" - головну роль — агента 007 Джеймса Бонда — зіграв Деніел Крейг. Це його п'ятий і останній фільм. Акторграв цю роль протягом 15 років.

Ця стрічка стала найдорожчою з "бондіани", її бюджет склав 250 мільйонів доларів. Нового актора на головну роль Джеймса Бонда виберуть у 2022 році.

В українських кінотеатрах фільм йде відсьогодні.

Читайте також: Вона розкішна: Юлія Мендель підкреслила струнку фігуру елегантною сукнею

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання