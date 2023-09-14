Свіжий, але знов не ідеальний: принцеса Кейт показала манікюр

Але нещодавно Кейт відвідувала в'язницю HMP High Down у Сурреї, під час цього візиту ми і роздивилися її нафарбовані світлим лаком нігті.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Кетрін мала чуловий вигляд у темно-синьому штанному костюмі від Alexander McQueen та туфлях Gianvito Rossi, але ми звернули увагу, що манікюр принцеси не був ідеальним.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Мабуть, Кетрін нехтує професійним майстром манікюру. На фото видно, що в неї не обрізана кутикула і є задирки. Сама нігтьова пластина нафарбована світлим відтінком лаку, як і належить згідно з королівським протоколом. Також на пальцях Кейт ми знову побачили пластир, мабуть вона порізалася, коли щось готувала вдома, як це з нею часто трапляється.

Манікюр принцеси Уельської / Фото: Getty Images

Нагадаємо, якось на великодню службу Кетрін приїхала із червоним манікюром. Це взагалі рідкісне видовище для членів королівської родини. І хоча нігті того дня у принцеси були яскравими, манікюр так само не був ідеальним.

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