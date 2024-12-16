Святкове застілля: що їдять король Чарльз та його родина на Різдво

Королівська родина Британії готується відсвяткувати Різдво цього року у Сандрінгемі – це їхня давня традиція.

Якось колишній королівський шефкухар Даррен Макгрейді розповідав, якій страві полюбляла королева Єлизавета II на Різдво. Припускаємо, що таких традиційних страв дотримується і король Чарльз, а також його син принц Вільям, невістка Кейт та інші родичі.

Шефкухар розповідав, що вишуканий королівський різдвяний обід включає салат із креветками або лобстером, смажену індичку та всі традиційні гарніри, такі як пастернак, морква, брюссельська капуста та різдвяний пудинг із бренді-олією на десерт.

Королівська родина на Різдво у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Також відомо, що на Різдво королівські діти сидять окремо від дорослих. Це також давня традиція, діти сидять за столом окремо, допоки не навчаться мистецтву ввічливої бесіди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які ще традиції є у родини Віндзор на Різдво.

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