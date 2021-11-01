Святкували Геловін: принцеса Євгенія показала фото 7-місячного сина в кумедному костюмі

У британській королівській родині також святкують Геловін.

Принцеса Йоркська Євгенія вчора поділилася знімками свого 7-місячного сина Августа у святковому блакитному костюмі. Вона розмістила фото у блогу в Instagram, а також в історіях.

Євгенія написала у підписі: "Цікаво, про що вони говорять…".

Обличчя Августа на знімках не видно. Також принцеса не показала, чи святкували вони з чоловіком Джеком Геловін і чи перевдягалися в якісь костюми.

Син принцеси Євгенії — Август / Instagram принцеси Євгенії

Instagram принцеси Євгенії

Раніше Євгенія ділилася милим сімейним знімком зі своєю мамою Сарою Йоркською, опублікувавши фото на честь дня народження Сари. 15 жовтня жінці виповнилося 62 роки.

Принцеса Євгенія з мамою Сарою Йоркською / Instagram принцеси Євгенії

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