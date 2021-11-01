Святкували Геловін: принцеса Євгенія показала фото 7-місячного сина в кумедному костюмі

У британській королівській родині також святкують Геловін.
Принцеса Йоркська Євгенія вчора поділилася знімками свого 7-місячного сина Августа у святковому блакитному костюмі. Вона розмістила фото у блогу в Instagram, а також в історіях.
Євгенія написала у підписі: "Цікаво, про що вони говорять…".
Обличчя Августа на знімках не видно. Також принцеса не показала, чи святкували вони з чоловіком Джеком Геловін і чи перевдягалися в якісь костюми.
Раніше Євгенія ділилася милим сімейним знімком зі своєю мамою Сарою Йоркською, опублікувавши фото на честь дня народження Сари. 15 жовтня жінці виповнилося 62 роки.
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