Святкує ювілей: королеві Сільвії виповнилося 80 років, а палац поділився новим фото

На знімку, опублікованому в королівському акаунті в Instagram, Сільвія зображена в красивій бірюзовій сукні, з перлинною ниткою на шиї, перлинних сережках і з перлинним браслетом на зап'ясті. У неї лаконічна зачіска та макіяж.

"Королева народилася в Гайдельберзі, Німеччина, 23 грудня 1943 року. День народження королеви — це офіційний день салюту", — йдеться в підписі під знімком.

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Також палац показав, як онуки Сільвії влаштували їй сюрприз. Вони прикрасили торт і запалили на ньому свічки, а потім покликали бабусю зайти до вітальні та всі разом задули свічки на торті. Відео вийшло дуже атмосферним.

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