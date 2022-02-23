Святкують день народження: імператор Нарухіто у чорному костюмі, його дружина у вбранні кольору вівсянки

Святкують день народження: імператор Нарухіто у чорному костюмі, його дружина у вбранні кольору вівсянки

У Мережі з'явилися нові світлини імператорського подружжя.

Сьогодні, 23 лютого, у японського імператора Нарухіто день народження – йому виповнилося 62. З цього приводу Його Величність разом із дружиною – імператрицею Масако – знялися у святковій фотосесії.

На знімках імператорське подружжя позувало, сидячи на кріслах за столом в Імператорському палаці в Токіо. На одній зі світлин вони розглядають цінну вазу.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Associated Press

Нарухіто одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та бежеву краватку з принтом.

Імператриця Масако обрала для свого аутфіту костюм кольору вівсянки, який складався з жакету та штанів-кльош, білий топ та бежеві туфлі.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Associated Press

Шию вона прикрасила делікатним золотим намистом із перлами, а вуха – перлинними сережками. Волосся Масако зібрала у скромну зачіску і зробила легкий макіяж із прозорим блиском на губах.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Associated Press

Раніше імператриця Японії Масако повторила образ 2-річної давності.

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