Святкують день народження: імператор Нарухіто у чорному костюмі, його дружина у вбранні кольору вівсянки

У Мережі з'явилися нові світлини імператорського подружжя.
Сьогодні, 23 лютого, у японського імператора Нарухіто день народження – йому виповнилося 62. З цього приводу Його Величність разом із дружиною – імператрицею Масако – знялися у святковій фотосесії.
На знімках імператорське подружжя позувало, сидячи на кріслах за столом в Імператорському палаці в Токіо. На одній зі світлин вони розглядають цінну вазу.
Нарухіто одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та бежеву краватку з принтом.
Імператриця Масако обрала для свого аутфіту костюм кольору вівсянки, який складався з жакету та штанів-кльош, білий топ та бежеві туфлі.
Шию вона прикрасила делікатним золотим намистом із перлами, а вуха – перлинними сережками. Волосся Масако зібрала у скромну зачіску і зробила легкий макіяж із прозорим блиском на губах.
Раніше імператриця Японії Масако повторила образ 2-річної давності.
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