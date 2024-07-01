Святкують річницю весілля: опубліковано нове фото княгині Шарлін та князя Альбера II

1 липня княгиня Шарлін та князь Альбер II святкують тринадцяту річницю весілля.
З цього приводу королівський палац опублікував нове фото, зроблене на балконі, де князь ніжно обіймає рукою свою дружину за спину, а їх двоє дітей стоять попереду.
"Вітаємо Їхеії Високостей принца Альберта II та принцесу Шарлін з річницею весілля", — написано під знімком, автором якого є постійний фотограф княжої родини Ерік Матон.
Нагадаємо, громадянська церемонія Шарлін та Альбера відбулася 1 липня 2011 року у Тронному залі Княжого палацу Монако. На ній майбутня княгиня з'явилася в небесно-блакитному вбранні, що складалося зі штанів-палацо з шифону та подовженого жакету, дизайн якого розробив креативний директор Chanel та Fendi Карл Лагерфельд. Кутюр'є також був присутній на весіллі монакської пари, але вже 2 липня, у день їхнього вінчання.
Раніше ми розповідали, чим особлива каблучка княгині Шарлін, і чому вона її рідко носить.
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