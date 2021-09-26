Святкують річницю: як принцеса Беатріс сказала "так" Едоардо Мапеллі-Моцці

Сьогодні, 26 вересня, принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці святкують два роки від дня своїх заручин.

В цей день вони оголосили світові про те, що збираються одружитися. Едоардо Мапеллі Моцці поділився з підписниками свого Instagram знімками, які були зроблені на честь їхніх заручин з принцесою Беатріс.

Чорно-білі кадри були зроблені фотографом Міссаном Гарріманом в Роял-лодж у Віндзорі. На них Едо і Беа зображені зі щасливими, романтичними обличчами. У підписі під фото Мапеллі-Моцці написав наступне:

"Ти ніколи не будеш сама, любове моя, моє серце — твій дім. Рука до руки, сьогодні, завтра і назавжди!".

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Вони одружилися 17 липня 2020 року в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі. На невеликій приватній церемонії були присутні близько 20 гостей, серед них була Її Величність королева Єлизавета II, її чоловік принц Філіп (весілля онуки стало для герцога Единбурзького останнім публічним заходом перед смертю), батьки принцеси — герцог і герцогиня Йоркські, принцеса Євгенія, Джек Бруксбенк, син Едоардо від попередніх стосунків Крістофер, батько нареченого — граф Алессандро Мапеллі-Моцці, і його мама Ніккі Шейла і сестра нареченого Наталія з чоловіком і дітьми.

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А 18 вересня 2021 року принцеса Йоркська народила первістка — доньку, ім'я якої все ще не оприлюднили. Річниця від дня заручин прекрасний привід розповісти світові про те, як же вони назвали свою дитину? Чи не так? Сподіваємося, Беатріс потішить цією новиною публіку сьогодні або в найближчі дні.

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