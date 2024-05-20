Святкують річницю: яким було весілля Піппи Міддлтон та Джеймса Меттьюза

20 травня 2017 року Піппа Міддлтон вийшла заміж за колишнього автогонщика Джеймса Меттьюза.
Ми вирішили пригадати, яким приголомшливим було англійське сільське весілля молодшої сестри принцеси Уельської Кетрін.
Піппа йшла до вівтаря у мереживній сукні кольору слонової кістки за 40 000 фунтів стерлінгів від засновника марки Giles Джайлз Дікона. Це була неймовірної краси біла сукня з пишним подолом, шлейфом і фатою.
Церемонія вінчання пари відбулася в церкві Святого Марка в Енгглфілді, в Беркширі, пара пов'язала себе узами шлюбу на очах у принца Вільяма та Кейт, до яких приєдналися їхні діти, принц Джордж і принцеса Шарлотта, а також батьки Піппи та її молодший брат Джеймс Міддлтон.
Подружкою нареченої була принцеса Кейт, а її діти – трирічний принц Джордж та дворічна принцеса Шарлотта – були пажем та квіткаркою.
Після церемонії молодята влаштували розкішний прийом для 300 гостей у своєму маєтку площею 18 акрів. Серед гостей на банкеті були навіть принц Гаррі та його тодішня дівчина Меган Маркл (на церковну церемонію Гаррі прибув один, бо Меган не хотіла привертати до себе увагу).
За ці сім років шлюбу у Піппи та Джеймса народилося троє дітей. У жовтні 2018 року – первісток – син Артур, через три роки народилася дочка Грейс, а ще за рік народилася друга дочка Роуз.
Сім'я проживає в маєтку Бартон-Корт на березі річки Кеннет, неподалік села Кінтбері в Західному Беркширі.
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