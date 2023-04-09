Святкують річницю: якими були два весільні образи королеви Камілли

Сьогодні, 9 квітня, вісімнадцяту річницю весілля святкують король Чарльз III та королева Камілла.
Чарльз чекав на дозвіл одружитися на коханій жінці довгі 30 років. День весілля, який спочатку було заплановано на 8 квітня, було перенесено на 9, оскільки принца Чарльза викликали на похорон Папи Івана Павла II від імені королеви. До того ж, Камілла і Чарльз не хотіли пов'язувати себе шлюбом у день, коли ховали Папу Римського.
У пари було два весілля, а точніше дві частини одного весілля. Громадянська церемонія у Віндзорській ратуші та служба благословення подружжя у каплиці Святого Георгія.
Таке рішення ухвалили тому, що англіканська церква не повністю підтримувала другі шлюби, особливо якщо колишній чоловік (чи дружина) все ще були живі, як у випадку з колишнім чоловіком Камілли, Ендрю Паркер-Боулзом.
Вдруге Камілла виходила заміж у 58 років, її майбутньому чоловікові було 57. Логічно, що весільну сукню майбутня королева одягати не стала так само, як і тіару. На цивільній церемонії Камілла з'явилася в лаконічній молочно-білій сукні прямого силуету та пальта в тон від Робінсона Валентайна, та капелюсі від улюбленого ірландського капелюшного майстра Філіпа Трейсі. Аксесуар був кремового кольору з французьким мереживом, прикрашеним трьома страусовими пір'ям і квіткою.
На службі благословення у каплиці Святого Георгія Камілла з'явилася у сукні-пальті блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна та у незвичайному капелюсі, який теж створив Філіп Трейсі. Цей капелюх був виконаний у вигляді золотого вінка з колосками пшениці. Образ доповнювали також сережки-кліпси (оскільки у Камілли не проколоті вуха ) у вигляді пелюсток.
У Чарльза та Камілли дуже незвичайна історія кохання, яка отримала свій щасливий фінал. І зараз вони обидвоє готуються до своєї коронації, яка відбудеться 6 травня 2023 року.
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