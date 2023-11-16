Святкують річницю заручин: принц Вільям порушив важливе правило, коли освідчувався Кейт

Офіційно про свої заручини Вільям і Кейт оголосили цього дня — 16 листопада 2010 року.

Від того часу минуло тринадцять років і за цей час принц і принцеса Уельські народили трьох дітей – принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Через роки з'явилися деякі подробиці того, як Вільям освідчувався своїй майбутній дружині.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

Повідомляється, що принц порушив одну популярну традицію, запитавши спочатку Кейт, чи хоче вона стати його дружиною, а потім попросив дозволу її руки у її батька Майкла Міддлтона, пише express.

У той момент пара проводила романтичну відпустку у віддаленій хатині недалеко від озера Рутунду, і Вільям подумав, що це ідеальне місце, щоб поставити важливе запитання Кейт. Під час офіційного інтерв'ю Кейт та Вільяма 2010 року після оголошення про заручини, Вільям сказав журналісту Тому Бредбі, що він не спитав Майкла першим — через побоювання того, що той може сказати "ні".

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

"Ну, я розривався між тим, щоб спочатку спитати батька Кейт, а потім мене осяяло усвідомлення того, що він дійсно може сказати "ні". Тому я подумав, що якщо я спочатку спитаю Кейт, то він не зможе сказати "ні". Тому я зробив усе навпаки”.

Пізніше принцу Вільяму вдалося поговорити з Майклом і він отримав абсолютне схвалення з його боку. 16 листопада 2010 пара з'явилася в Сент-Джеймському палаці перед фотографами, щоб повідомити свої захопливі новини. А лише через п'ять місяців, 29 квітня 2011 року, пара зіграла весілля у Вестмінстерському абатстві.

Кейт і Вільям у день заручин / Фото: Associated Press

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