Свято живої музики та позитивної енергії: Євген Хмара виступить із концертом

Композитор підготував нову програму.
Український композитор Євген Хмара 15 грудня у Жовтневому палаці виступить із концертом KHMARA у супроводі симфонічного оркестру.
Таланту Євгена аплодував Білий дім та Букінгемський палац. Його ім'я обіцяє неймовірне шоу та заряд позитивної енергії, адже він пише свої композиції лише у гарному настрої, саме тому його музика магічним чином налаштовує струни глядачів виключно на позитив.
Спеціально до концерту Хмара зі своєю командою створили нову програму, робота над якою тривала понад рік. Концерт наповнений не лише живою музикою, а й цікавими оригінальними візуальними рішеннями, які відкриють для глядачів і світ неземної галактики, і світ танцю.
Головне у концерті KHMARA – настрій. Для цього 365 днів творчості композитора, понад 50 чоловік збереться разом на тій сцені, понад 10 видів інструментів (серед яких будуть такі рідкісні – як ханг, перкусія, дудук та багато інших). Все це для того, щоб подарувати глядачам справжнє свято.
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