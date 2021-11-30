Свято живої музики та позитивної енергії: Євген Хмара виступить із концертом

Композитор підготував нову програму.

Український композитор Євген Хмара 15 грудня у Жовтневому палаці виступить із концертом KHMARA у супроводі симфонічного оркестру.

Євген Хмара/Пресслужба

Таланту Євгена аплодував Білий дім та Букінгемський палац. Його ім'я обіцяє неймовірне шоу та заряд позитивної енергії, адже він пише свої композиції лише у гарному настрої, саме тому його музика магічним чином налаштовує струни глядачів виключно на позитив.

Євген Хмара/Пресслужба

Спеціально до концерту Хмара зі своєю командою створили нову програму, робота над якою тривала понад рік. Концерт наповнений не лише живою музикою, а й цікавими оригінальними візуальними рішеннями, які відкриють для глядачів і світ неземної галактики, і світ танцю.

Євген Хмара/Пресслужба

Головне у концерті KHMARA – настрій. Для цього 365 днів творчості композитора, понад 50 чоловік збереться разом на тій сцені, понад 10 видів інструментів (серед яких будуть такі рідкісні – як ханг, перкусія, дудук та багато інших). Все це для того, щоб подарувати глядачам справжнє свято.

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