Сяяла у блискучій чорній сукні: як провела свій останній день народження принцеса Діана

Вона загинула 31 серпня 1997 року в автомобільній аварії у Парижі. І сьогодні ми згадуємо, як принцеса провела свій останній 36-й день народження, який відсвяткувала лише за два місяці до трагедії.

1 липня 1997 року принцеса Діана відвідала гала-вечір на честь століття галереї Тейт у Лондоні. Принцеса Уельська того дня з'явилася на публіці в чорній сукні на бретельках, розшитій блискучим камінням, яку вона отримала в подарунок на день народження від свого друга, дизайнера Жака Азагурі, доповнивши образ блискучим кольє-чокером із зеленим камінням та відповідними сережками-підвісками з діамантами. На фото видно, як Діана отримує квіти та подарунки від своїх шанувальників, які прийшли її привітати.

Принцеса Діана у свій останній день народження, 1 липня 1997 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що літо 1997-го стало останнім літом для принцеси Уельської. Як пише People, принцеса влітку відвідувала США, де виступила з промовою на гала-вечорі Червоного Хреста на підтримку жертв протипіхотних мін і зустрілася з Гілларі Клінтон, а також відвідала Боснію для роботи з Land Mine Campaign. Вона також відпочивала у Сен-Тропе зі своїм бойфрендом Доді Аль-Фаєдом та двома синами, принцами Вільямом та Гаррі.

Принцеса Діана та її син принц Вільям відпочивають з Доді Аль-Фаєдом (на фото немає) у Сен-Тропе влітку 1997 року / Фото: Getty Images

Наприкінці літа, провівши дев'ять днів із Аль-Фаєдом на французькій та італійській Рів'єрі, пара прибула до Парижа 30 серпня. Через кілька годин Діана і Доді загинули в автокатастрофі в тунелі мосту Альма, коли їхали з готелю Ritz Paris до іншої квартири в місті.

Нагадаємо, раніше ми згадували, якою принцеса Діана була в дитинстві.

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