Сяяла у променях софітів: королева Ранія відвідала саміт у Канаді

Минулими вихідними королева Ранія відвідала важливий захід у Канаді.

Тепер королева Йорданії поділилася фотографією зі Всесвітнього саміту One Young, який відбувся у Монреалі у своєму блогу в Instagram.

На знімку Ранія зазнімкована на сцені. На ній сукня середньої довжини, короткий жакет, туфлі-човники на підборах, її довге волосся накручене красивими хвилями і розпущене, а в руках вона тримає папери.

Зараз королева Ранія перебуває у Нью-Йорку, куди прибула на захід Save the Children у межах Тижня Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, також до Нью-Йорка прибув герцог Сассекський і королева Матильда. Вони були присутні на урочистій вечері на тему "Насильство щодо дітей та його вплив на психічне здоров'я", організованій Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

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