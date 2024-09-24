Сяяла у променях софітів: королева Ранія відвідала саміт у Канаді

Минулими вихідними королева Ранія відвідала важливий захід у Канаді.
Тепер королева Йорданії поділилася фотографією зі Всесвітнього саміту One Young, який відбувся у Монреалі у своєму блогу в Instagram.
На знімку Ранія зазнімкована на сцені. На ній сукня середньої довжини, короткий жакет, туфлі-човники на підборах, її довге волосся накручене красивими хвилями і розпущене, а в руках вона тримає папери.
Зараз королева Ранія перебуває у Нью-Йорку, куди прибула на захід Save the Children у межах Тижня Генеральної Асамблеї ООН.
Нагадаємо, також до Нью-Йорка прибув герцог Сассекський і королева Матильда. Вони були присутні на урочистій вечері на тему "Насильство щодо дітей та його вплив на психічне здоров'я", організованій Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
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