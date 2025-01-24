Сяяла у розкішній сукні: який вигляд мала принцеса Діана у свій останній день народження

Принцеса Діана дуже любила дітей і на багатьох світських заходах завжди тепло з ними спілкувалася.
Ці кадри було знято 1 липня 1997 року, в останній день народження принцеси Уельської. Того дня Діана відвідала гала-вечір на честь сторіччя галереї Тейт у Лондоні.
Того дня на публіці принцеса з'явилася в чорній сукні на бретельках, розшитій блискучим камінням, яку вона отримала в подарунок на день народження від свого друга, дизайнера Жака Азагурі, доповнивши образ блискучим кольє-чокером із зеленим камінням та відповідними сережками-підвісками з діамантами.
На відео дівчинка вручає принцесі Діані букет квітів на честь її дня народження. Більшу частину життя перша дружина принца Чарльза приділяла благодійній діяльності.
Нагадаємо, раніше ми показували вам миле фото із церемонії хрещення принца Гаррі – другого сина Діани та Чарльза.
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