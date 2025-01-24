Сяяла у розкішній сукні: який вигляд мала принцеса Діана у свій останній день народження

Принцеса Діана дуже любила дітей і на багатьох світських заходах завжди тепло з ними спілкувалася.

Ці кадри було знято 1 липня 1997 року, в останній день народження принцеси Уельської. Того дня Діана відвідала гала-вечір на честь сторіччя галереї Тейт у Лондоні.

Того дня на публіці принцеса з'явилася в чорній сукні на бретельках, розшитій блискучим камінням, яку вона отримала в подарунок на день народження від свого друга, дизайнера Жака Азагурі, доповнивши образ блискучим кольє-чокером із зеленим камінням та відповідними сережками-підвісками з діамантами.

Принцеса Діана в свій останній день народження: який вигляд мала дружина Чарльза

На відео дівчинка вручає принцесі Діані букет квітів на честь її дня народження. Більшу частину життя перша дружина принца Чарльза приділяла благодійній діяльності.

Принцеса Діана у свій останній день народження, 1 липня 1997 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам миле фото із церемонії хрещення принца Гаррі – другого сина Діани та Чарльза.

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