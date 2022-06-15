Сяяти, як Кейт: експертка розсекретила, що допомагає герцогині Кембриджській мати молодший вигляд

Герцогиня Кембриджська останнім часом відвідала багато публічних заходів. Чого коштували лише чотири святкові вихідні на честь платинового ювілею правління королеви, де Кейт сяяла практично на всіх важливих заходах.

Ви, напевно, помітили, який чудовий вигляд зараз має 40-річна герцогиня Кетрін. Експерти стверджують, що це не лише заслуга її косметологів, а й хитрі прийоми у макіяжі, які Кейт використовує.

Візажистка і перукарка Емі Бейтс розповіла The Sun про маленькі хитрощі Кейт Міддлтон. "Якщо у вас є зморшки під очима, правильні брови можуть відвернути увагу від цієї області і зробити її менш помітною. Коли Кетрін була молодша, у неї були тонкі брови, але тепер їй роблять їх густішими і ширшими. Я думаю, що працюючи над бровами герцогині візажист використав техніку, за якої природні брови формуються і зовсім трохи підфарбовуються", — каже експертка.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Раніше герцогиня Кетрін була великою шанувальницею чорної підводки для очей. Кейт, до речі, часто лаяли за те, як сильно вона підводить нижні повіки. Зараз, на думку Емі Бейтс, Кейт все ще використовує підводку, але вона не дуже темна і її не дуже багато. Сьогодні герцогиня Кембриджська віддає перевагу димчасто-коричневим і бронзовим відтінкам, які їй більше пасують.

"Іноді, якщо люди намагаються приховати дрібні зморшки, вони наносять більше макіяжу, але це насправді може їх ще більше підкреслити. Кейт знає, що менше означає краще", — каже експретка.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Також герцогиня Кембриджська на відміну від королеви Єлизавети II рідко підкреслює губи. Вибираючи помаду, вона віддає перевагу натуральним відтінкам, залишаючи більш насичені кольори хіба що для вечірніх виходів. Відомо, що Кейт любить блиск для губ фірми Clarins.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Шкіра у герцогині зволожена і доглянута, не забуває Кетрін і про зону декольте, яке рідко показує. Кажуть, що чудова шкіра у Кейт завдяки органічній олії шипшини Trilogy, а це улюблена олія Вікторії Бекхем.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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А щоб її шкіра мала гарний відтінок, Кетрін, на думку експертки, використовує такий продукт, як лосьйон для засмаги. А ще всупереч думці, що Кейт робить уколи ботоксу, візажистка впевнена, що герцогиня Кембриджська використовує спеціальний гель для обличчя, який є природною альтернативою ботоксу. У дива такого гелю ми не дуже віримо, але Кейт Міддлтон із віком справді стала мати кращий вигляд та буквально сяє на кожному новому заході.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

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