Сяє в променях софітів: Меган Маркл з'явилася на шоу Еллен ДеДженерес

Меган Маркл стала героїнею шоу Еллен ДеДженерес. Інтерв'ю з нею не анонсувалося раніше та стало сюрпризом для публіки. В ефір воно вийде сьогодні, 18 листопада.

У Мережі з'явився короткий уривок із цього інтерв'ю, у ньому видно, що герцогиня Сассекська сяє і перебуває саме в тому місці, де завжди хотіла перебувати – у променях слави та софітів.

Одягнена Меган у білу шовкову блузку від Oscar de la Renta, прикрашену квітковим орнаментом на рукавах-буфах, чорні штани та гостроносі чорні туфлі-човники на шпильках. Довге волосся герцогині розпущене та укладене красивими хвилями, а на обличчі макіяж. Меган світиться від щастя і, схоже, саме зараз почувається на своєму місці.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

В інтерв'ю говорили і про п'ятимісячну доньку Меган і Гаррі — Лілібет, яку вони назвали на честь королеви Єлизавети II. Меган розповіла, що зараз у малечі ріжуться зуби, пише Hello!

Також читайте Не тільки Меган Маркл: сукню з пікантним декольте одягала і улюблена невістка королеви Єлизавети II

Про що ще говорили, дізнаємося вже незабаром, як тільки шоу вийде в ефір та з'явиться на Youtube. Зазначимо, це перше гучне інтерв'ю Мегана після того, як у березні 2021 року вони з принцом Гаррі разом давали інтерв'ю Опрі Вінфрі. До речі, цікавий факт, зі свого Youtube-каналу Опра Вінфрі це інтерв'ю видалила. Цікаво чому?

Минулого тижня герцогиня Сассекська супроводжувала принца Гаррі на галаконцерті Salute To Freedom у Музеї морського та повітряного космосу Intrepid у Нью-Йорку. На захід 40-річна герцогиня приїхала у червоній сукні з відвертим декольте від Carolina Herrera з колекції Pre-Fall 2022, яка була їй затісна. Але в той же час вбрання ніби кричало публіці про те, що Меган повернулася до світського життя і почувається зараз чудово.

Читайте також: