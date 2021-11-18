Сяє в променях софітів: Меган Маркл з'явилася на шоу Еллен ДеДженерес

Меган Маркл стала героїнею шоу Еллен ДеДженерес. Інтерв'ю з нею не анонсувалося раніше та стало сюрпризом для публіки. В ефір воно вийде сьогодні, 18 листопада.
У Мережі з'явився короткий уривок із цього інтерв'ю, у ньому видно, що герцогиня Сассекська сяє і перебуває саме в тому місці, де завжди хотіла перебувати – у променях слави та софітів.
Одягнена Меган у білу шовкову блузку від Oscar de la Renta, прикрашену квітковим орнаментом на рукавах-буфах, чорні штани та гостроносі чорні туфлі-човники на шпильках. Довге волосся герцогині розпущене та укладене красивими хвилями, а на обличчі макіяж. Меган світиться від щастя і, схоже, саме зараз почувається на своєму місці.
В інтерв'ю говорили і про п'ятимісячну доньку Меган і Гаррі — Лілібет, яку вони назвали на честь королеви Єлизавети II. Меган розповіла, що зараз у малечі ріжуться зуби, пише Hello!
Про що ще говорили, дізнаємося вже незабаром, як тільки шоу вийде в ефір та з'явиться на Youtube. Зазначимо, це перше гучне інтерв'ю Мегана після того, як у березні 2021 року вони з принцом Гаррі разом давали інтерв'ю Опрі Вінфрі. До речі, цікавий факт, зі свого Youtube-каналу Опра Вінфрі це інтерв'ю видалила. Цікаво чому?
Минулого тижня герцогиня Сассекська супроводжувала принца Гаррі на галаконцерті Salute To Freedom у Музеї морського та повітряного космосу Intrepid у Нью-Йорку. На захід 40-річна герцогиня приїхала у червоній сукні з відвертим декольте від Carolina Herrera з колекції Pre-Fall 2022, яка була їй затісна. Але в той же час вбрання ніби кричало публіці про те, що Меган повернулася до світського життя і почувається зараз чудово.
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