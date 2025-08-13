- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Син герцогині Софі та принца Едварда може поїхати з дому: що про це відомо
Старша дочка принца Едварда та герцогині Софі — леді Луїза Віндзор — уже покинула батьківське гніздо і навчається у Шотландії, і тепер настала черга залишити батьківський дім її молодшого брата Джеймса, графа Вессекського.
Наразі 17-річний хлопець навчається у коледжі Редлі, де складає іспити рівня A-level, але, якщо захоче, може вступити до університету наступного року.
Більшість членів королівської сім’ї їдуть з дому, щоб здобути ступінь бакалавра, — це шанс залишити рідне гніздо і відчути на повну красу студентського життя.
«Діти герцога та герцогині Единбурзьких вже практично не з’являються на публіці, тому плани їхньої майбутньої освіти навряд чи будуть оприлюднені заздалегідь. Але члени королівської сім’ї, безумовно, мають звичку брати перерви за кордоном перед вступом до університету. Кампуси в інших містах, ймовірно, нададуть їм більше усамітнення, ніж у Лондоні, і дозволять їм повною мірою насолодитися студентським життям», — каже королівська експертка Даніель Стейсі, пише Hello!.
Університет Сент-Ендрюс став своєрідним королівським прихистком: принц Вільям і принцеса Кейт навчалися там. Вільям отримав ступінь географії, а Кейт вивчала історію мистецтв. Тепер там навчається і леді Луїза Віндзор.
Луїза зараз вивчає англійську мову, але має широке коло інтересів, серед яких кар’єра у військовій сфері, дипломатії чи юриспруденція.
В університеті леді Луїза зустріла і своє кохання.