- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 263
- Час на прочитання
- 1 хв
Син королеви Камілли розповів про найжахливіший подарунок на Різдво, який йому зробила мати
Син королеви Камілли — Том Паркер-Боулз — зробив несподіване зізнання про те, що сталося, коли він попросив у матері королеви Камілли особливий різдвяний подарунок.
Ресторанний критик та син королеви Том Паркер-Боулз зізнався, що найгірший різдвяний подарунок він колись отримував саме від своєї матері.
Ця катастрофа зі святковим подарунком відбулася понад 30 років тому, 1991 року, коли він попросив у Камілли шкіряну куртку, схожу на ті, що він бачив у Марлона Брандо та Арнольда Шварценеггера.
Однак, коли настав час відкрити подарунок, він виявився зовсім не таким, на який сподівався Том.
У своїй колонці син Камілли розповів, що, отримавши подарунок, він вдав, що він йому сподобався, і навіть носив його до кінця дня, пише express.
«Гірший подарунок, який я колись отримував був у 1991 році, коли я попросив у матері шкіряну куртку. Мені хотілося справжній чорний, з блискавками, характером та розв’язністю, як у Марлона Брандо у „Дикарі“ чи Арні у „Термінаторі“. Здається, мама не зрозуміла натяку. Те, що я розгорнув, виявилося жахливим, кольору іриски, коричневим від Marks & Spencer, у стилі блузона з огидною картатою підкладкою. Гірше того, мені довелося вдавати, що я його обожнюю, і носити його весь день», — згадує Том.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тепер королева Камілла дарує своїм близьким на Різдво.