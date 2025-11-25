ТСН у соціальних мережах

Суспільство
263
1 хв

Син королеви Камілли розповів про найжахливіший подарунок на Різдво, який йому зробила мати

Син королеви Камілли — Том Паркер-Боулз — зробив несподіване зізнання про те, що сталося, коли він попросив у матері королеви Камілли особливий різдвяний подарунок.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла та Том Паркер-Боулз

Королева Камілла та Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Ресторанний критик та син королеви Том Паркер-Боулз зізнався, що найгірший різдвяний подарунок він колись отримував саме від своєї матері.

Ця катастрофа зі святковим подарунком відбулася понад 30 років тому, 1991 року, коли він попросив у Камілли шкіряну куртку, схожу на ті, що він бачив у Марлона Брандо та Арнольда Шварценеггера.

Королева Камілла і Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Однак, коли настав час відкрити подарунок, він виявився зовсім не таким, на який сподівався Том.

У своїй колонці син Камілли розповів, що, отримавши подарунок, він вдав, що він йому сподобався, і навіть носив його до кінця дня, пише express.

«Гірший подарунок, який я колись отримував був у 1991 році, коли я попросив у матері шкіряну куртку. Мені хотілося справжній чорний, з блискавками, характером та розв’язністю, як у Марлона Брандо у „Дикарі“ чи Арні у „Термінаторі“. Здається, мама не зрозуміла натяку. Те, що я розгорнув, виявилося жахливим, кольору іриски, коричневим від Marks & Spencer, у стилі блузона з огидною картатою підкладкою. Гірше того, мені довелося вдавати, що я його обожнюю, і носити його весь день», — згадує Том.

Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тепер королева Камілла дарує своїм близьким на Різдво.

