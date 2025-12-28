Син королеви Камілли розповів про її улюблений сніданок у грудні: як він готується

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Том Паркер Боулз поділився простим рецептом сніданку для членів королівської сім’ї, який його мама, королева Камілла, часто готувала у «величезних кількостях» щогрудня. Страва, ласкаво названа принцесою Маргарет «яйцями в маслі», складається з чотирьох основних інгредієнтів і готується дуже швидко, лише за 10-20 хвилин.

У своїй останній книжці «Кулінарія та Корона» Том розповів, що ця страва стала «незмінним атрибутом Дня подарунків», і заявив, що «ніколи не їв яєць краще». «Ще одна улюблена страва мого дитинства, моя мати, королева Камілла, здавалося, могла приготувати їх у величезних кількостях без особливого клопоту», — написав він.

Королева Камілла із сином Томом / © Getty Images

«Це також було традиційною стравою на День подарунків — (відносно) легке частування, зазвичай приготоване з наших власних яєць, які, здається, завжди смачніші за будь-які інші на землі… Принцесі Маргарет не подобалося слово «скрембл» і вона наполягала на тому, щоб називати їх «яйцями в маслі», що, безумовно звучить захопливо, пише журнал ok!.

Реклама

Тим, хто хоче спробувати приготувати це вдома, Том рекомендує взяти чотири яйця, шматок солоного вершкового масла, копчений лосось та трохи хліба на двох.

Для початку збийте яйця з дрібкою солі та перцю і збивайте, просто до тих пір, поки вони добре не перемішаються. Потім нагрійте 30 г вершкового масла на сковороді до утворення піни. Коли сковорода буде готова, додайте яйця і постійно помішуйте дерев’яною ложкою, поки вони не приготуються, але залишаться рідкими.

Королева Камілла / © Getty Images

На цьому етапі додайте трохи копченого лосося і ще трохи приправ, після чого подавайте на хліб з вершковим маслом або тостом. Том рекомендує використовувати цільнозерновий хліб.