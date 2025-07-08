Син королеви Камілли спростував популярний міф про свою матір: що він сказав

Королева Камілла і Том Паркер-Боулз / © Getty Images

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Том Паркер-Боулз каже, що королева любить випити келих червоного вина, хоч і визнає, що вона робить це розумно.

У подкасті Кейт Торнтон White Wine Question Time син королеви заявив, що він «ніколи не бачив свою матір п’яною». Він пояснив, що королева навіть не курила вже понад два десятиліття.

Королева Камілла і Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Ведуча подкаста Кейт пояснила, що існує «міф» про королеву Каміллу, що вона любить випити. На що її син відповів: «Ви маєте рацію, такий міф зберігається, що вона любить перекинути джина з цигаркою. Але ні, не джин… вона любить червоне вино, але п’є дуже помірно і розумно, розумієте, я маю на увазі буквально півтора келиха», — заявив Том, цитує його слова журнал Ок!.

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Королева Камілла раніше відкрито говорила про свою любов до вина, вважаючи, що це бере свій початок у її юних роках. Королева, нагадаємо, є президенткою Асоціації виноградників Сполученого Королівства, одного разу сказала: «Мій батько займався винним бізнесом, тому в дитинстві ми пили вино та воду, і я п’ю це від того часу».

Королева Камілла / © Getty Images