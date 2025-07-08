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Син королеви Камілли спростував популярний міф про свою матір: що він сказав
Том Паркер Боулз висловився про популярну помилку, що його мати любить випити джина і викурити пачку цигарок, заявивши, що він «ніколи не бачив її п’яною».
Том Паркер-Боулз каже, що королева любить випити келих червоного вина, хоч і визнає, що вона робить це розумно.
У подкасті Кейт Торнтон White Wine Question Time син королеви заявив, що він «ніколи не бачив свою матір п’яною». Він пояснив, що королева навіть не курила вже понад два десятиліття.
Ведуча подкаста Кейт пояснила, що існує «міф» про королеву Каміллу, що вона любить випити. На що її син відповів: «Ви маєте рацію, такий міф зберігається, що вона любить перекинути джина з цигаркою. Але ні, не джин… вона любить червоне вино, але п’є дуже помірно і розумно, розумієте, я маю на увазі буквально півтора келиха», — заявив Том, цитує його слова журнал Ок!.
Королева Камілла раніше відкрито говорила про свою любов до вина, вважаючи, що це бере свій початок у її юних роках. Королева, нагадаємо, є президенткою Асоціації виноградників Сполученого Королівства, одного разу сказала: «Мій батько займався винним бізнесом, тому в дитинстві ми пили вино та воду, і я п’ю це від того часу».