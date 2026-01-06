Син королеви Камілли вперше публічно відповів, чому не хотів би мати титул принца

Том Паркер-Боулз / © Getty Images

Том Паркер-Боулз кулінарний оглядач та ресторанний критик газети The Mail on Sunday. У жартівливій формі він поговорив із Голдсмітом про те, чому ніколи не був зацікавлений у отриманні королівського титулу.

«Якби моя мама стала королевою, я сказав би: „Я хочу бути принцом“», — сказав ведучий. «Я сказав би, що це був би найшвидший шлях до революції», — відповів Том. «Я думаю, що загалом ми досить врівноважена, твереза та розумна країна, але, якби я раптом став принцом, я думаю, ворота Букінгемського палацу були б взяті штурмом. Це було б жахливо. Я думаю, що це відкинуло б на багато років тому довгу та славну справу монархії в Британії», — цитує його слова журнал People.

Том — син королеви Камілли від її першого чоловіка, Ендрю Паркер-Боулза, і в колишньої пари також є дочка Лаура Лопес. Том і Лора стали зведеними братами і сестрами двох принців — Вільяма та Гаррі, коли майбутній король Чарльз і королева Камілла одружилися 2005 року, але діти королеви живуть далеко від уваги королівської родини і лише зрідка з’являються на сімейних публічних заходах.

