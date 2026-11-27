Маріус Хойбі / © Getty Images

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Адвокат Маріуса Хойбі підтвердив, що той попри домашній арешт знайшов нову роботу.

Старший син королеви Норвегії Метте-Маріт, засуджений у червні до чотирьох років тюремного ув'язнення за низку злочинів, включаючи зґвалтування та насильство щодо своєї колишньої партнерки, цього тижня приступив до роботи теслярем.

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Як повідомляє норвезький телеканал TV2, який розмовляв з адвокатом Маріуса Олександром Грекером, суд дозволив йому працювати, хоча він повинен дотримуватися узгоджених обмежень. Адвокат підтвердив, що Маріус почав роботу цього тижня і що його перший день пройшов "дуже добре".

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«Ми не хочемо, щоб хтось відвідував його на роботі. Це важлива частина його реабілітації. Хойбі цьому радий», - додав він.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріус, як і раніше, перебуває під домашнім арештом у Скаугумському палаці і продовжує перебувати під електронним наглядом після майже 20 тижнів ув'язнення.

Йому вдалося приймати візити родичів та друзів, а також проводити час у майстерні неподалік будинку.

Після попередніх апеляцій він погодився залишитися під вартою, але повинен дотримуватись обмежень, таких як повна відмова від вживання наркотиків та регулярне проходження раптових тестів на наркотики.

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що до будинку Маріуса пробрався зловмисник. Невідомий почав стукати та штовхати двері, перш ніж проникнути всередину. Він штовхнув Маріуса, а той виштовхнув його на вулицю і зателефонував до поліції, поліцейські прибули за півтори хвилини.

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