Син королеви Єлизавети II заплямував 600-річний титул: чому ми можемо більше не почути про герцогство Йоркське

Колишній принц Ендрю / © Associated Press

На думку королівського експерта Крістофера Вілсона, жертвами скандалу навколо Ендрю, ймовірно, стали представники цілого герцогства.

У своїй колонці для Daily Mail Вілсон передбачив похмуре майбутнє титулу «герцог Йоркський» після скандалів колишнього принца Ендрю.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Associated Press

«Він забризкав брудом благородний 600-річний титул та зіпсував його для майбутніх поколінь. Титул герцога Йоркського, вперше дарований 1385 року, традиційно зарезервований для другого сина короля. Тепер він зникне, можливо, назавжди», — вважає Вілсон.

В останні тижні багато шанувальників королівської сім’ї запитували, чи успадкує принц Луї — другий син принца Вільяма — титул герцога Йоркського, коли його батько стане королем, але Вілсон не думає, що це можливо на даний момент.

З часом семирічний принц Луї міг би успадкувати його після смерті Ендрю. Але тепер опальний титул пера буде забутий, як і інші королівські герцогства, заплямовані його власником протягом століть».

Принц Луї / © Getty Images

Яким би не виявилося майбутнє герцогства Йоркського, воно, як і раніше, принаймні на даний момент, закріплене за двома членами королівської родини — дочками Ендрю, принцесою Беатріс і принцесою Євгенією, чиї повні титули, як зазначає Вілсон, офіційно включають в себе «Йоркський». Однак, як припускає експерт, ситуація може змінитись, коли принц Вільям стане королем.