Принц Гаррі, фото: x.com/chrisshipitv

Відео із прибуття принца Гаррі на вокзал у Києві опублікував журналіст Кріс Шип.

«Добре повернутися в Україну», – сказав принц Гаррі після прибуття. Він розповів ITV News, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини у неймовірно складних умовах».

Принц Гаррі

Минулого разу до Києва британський принц приїжджав у вересні 2025 року, він відвідав тоді Музей історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами, побував на Майдані Незалежності, відвідавши меморіал загиблим воїнам та зустрівся з прем'єр-міністреркою Юлією Свириденко.

Принц Гаррі у Києві 2025 року

У квітні 2025 року Гаррі вперше побував в Україні, тоді він відвідував Львів та клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Superhumans Center.