Син короля Чарльза — принц Гаррі — знову приїхав до Києва
Це другий візит герцога Сассекського до столиці та третій до України.
Відео із прибуття принца Гаррі на вокзал у Києві опублікував журналіст Кріс Шип.
«Добре повернутися в Україну», – сказав принц Гаррі після прибуття. Він розповів ITV News, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати людей та партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини у неймовірно складних умовах».
Минулого разу до Києва британський принц приїжджав у вересні 2025 року, він відвідав тоді Музей історії України у Другій світовій війні, де зустрівся з українськими ветеранами, побував на Майдані Незалежності, відвідавши меморіал загиблим воїнам та зустрівся з прем'єр-міністреркою Юлією Свириденко.
У квітні 2025 року Гаррі вперше побував в Україні, тоді він відвідував Львів та клініку підтримки поранених військовослужбовців та цивільних осіб Superhumans Center.