Син короля Чарльза приїхав до Києва: принц Гаррі розповів, як зважився на поїздку

Принц Гаррі / © Getty Images

Реклама

Принц Гаррі несподівано відвідав Київ на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією.

До України герцог Сассекський прибув із командою фонду Invictus Games Foundation. Під час зустрічі вони мають намір детально обговорити нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених із кінцевою метою надання допомоги у всіх регіонах країни.

Принц Гаррі

Видання The Guardian показало більше фото та повідомляє подробиці візиту британського принца до Києва.

Реклама

В інтерв’ю виданню Guardian під час нічного поїзда на шляху до столиці герцог Сассекський сказав: «Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, залучених до цієї війни, і те, через що вони проходять. Ми маємо постійно пам’ятати про це. Сподіваюся, ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається».

Принц розповів, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва, засновниця та генеральна директорка травматологічного центру «Superhumans» у Львові, який надає допомогу людям із ампутацією кінцівок. Принц відвідав центр у квітні 2025 року та його візит став великою несподіванкою для українців. Тоді Гаррі пообіцяв повернутися і, як бачимо, свого слова дотримався.

Принц Гаррі та Ольга Руднєва у Львові, весна 2025 рік

«Я випадково зустрів Ольгу у Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона відповіла: „Найбільший вплив ви надаєте, приїжджаючи до Києва“. Мені довелося погодити це з дружиною та британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Потім надійшло офіційне запрошення, — розповів Гаррі. „У Львові майже не видно слідів війни. Це так далеко на заході. Вперше ми побачимо справжні руйнування, спричинені війною“.

Напередодні принц побував у Лондоні, де відвідав церемонію WellChild Awards (благодійної організації, яку він опікується вже 18 років), зустрівся з батьком королем Чарльзом у Кларенс-гаусі (вперше за майже два роки) та відвідав ще низку заходів.