Син кронпринцеси Норвегії постав перед судом: чи засудять Маріуса Хойбі на десять років

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

29-річний Маріус Хойбі, якого звинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, а також в інших 38 звинуваченнях, не визнав себе винним.

Хойбі, який з’явився в суді без матері Метте-Маріт та вітчима кронпринца Гокона, простояв 24 хвилини, поки прокурор Стурла Генріксбо зачитував 38 пунктів звинувачення проти нього в окружному суді Осло, запитуючи, чи він визнає себе винним. Він відповів «ні» на кожне з найсерйозніших звинувачень, включаючи чотири пункти звинувачення у зґвалтуванні.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Однак він визнав себе винним у кількох порушеннях правил дорожнього руху, у скоєнні тяжкого злочину, пов’язаного з наркотиками, та у порушенні заборонного наказу, а також «частково» у погрозах і нападі за обтяжливих обставин, пише express.

Прокуратура заявила, що Хойбі може загрожувати до 10 років в’язниці у разі визнання винним на судовому процесі, який триватиме до 19 березня. Очікується, що свідчення дадуть сім передбачуваних жертв, і підтверджено, що свідчення деяких свідків будуть заслухані в закритому режимі.

Маріус Хойбі з однією зі своїх колишніх дівчат / © Getty Images

«Перед законом існує рівність. Підсудний — син спадкової принцеси. Він є членом королівської родини. Проте, до нього слід ставитися так само, як і до будь-якої іншої особи, яка звинувачується у тих самих злочинах», — заявив суду прокурор.

Команда захисту Хойбі заявила, що він «заперечує всі звинувачення у сексуальному насильстві, а також більшість звинувачень щодо насильства».

Нагадаємо, в неділю ввечері він був заарештований за звинуваченням у нападі, погрозах ножем та порушенні судової заборони. Учора суд Осло задовольнив клопотання щодо утримання його під вартою до чотирьох тижнів на підставі ризику повторного скоєння злочину.

