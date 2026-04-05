Син принцеси Анни приїхав на великодню службу з нареченою Гаррієт Сперлінг з якою одружується цього літа
Наречена Пітера Філліпса – сина принцеси Анни – вперше відвідала великодню службу з королівською родиною.
44-річна дитяча медсестра Національної служби охорони здоров'я (NHS) гордо йшла поряд зі своїм майбутнім чоловіком – 48-річним Пітером Філіпсом та їхніми доньками.
Цього святкового великоднього дня Гаррієт носила блузку в горошок небесно-блакитного кольору від Beulah London з бантиками на грудях і баскою, і спідницю від цього ж бренду довжини міді. Вона носила капелюх Jane Taylor London, прикрашений бантом і клатч Emmy London, взула туфлі Emmy London і завершила свій елегантний образ сережками-кільцями з перлами та діамантами від Kiki McDonough.
Світле волосся міс Сперлінг було розпущене, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з діамантом, подарована Пітером на їхні заручини в серпні минулого року.
Нагадаємо, раніше цього тижня пара оголосила дату свого весілля, повідомивши, що зв'яжуть себе шлюбом на приватній церемонії 6 червня.