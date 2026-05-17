Суспільство
247
1 хв

Син принцеси Анни та його наречена Гаррієт Сперлінг не запросили на весілля одного з членів королівської родини

Син принцеси Анни - Пітер Філліпс - вдруге одружується наступного місяця.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / © Associated Press

Пітер Філліпс та його наречена, Гаррієт Сперлінг, незабаром підуть до вівтаря. Їхнє весілля заплановане на 6 червня і вже відомо, кого з королівської родини не запросили на урочистість.

Як повідомляється, колишній принц Ендрю не буде присутній на церемонії, пише Daily Mail. Причина швидше за все пов'язана з ізоляцією Ендрю від королівського життя та його зв'язки із покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Зазначимо, що 48-річний Пітер Філліпс та медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії Гаррієт Сперлінг планують одружитися на закритій церемонії в Глостерширі в суботу, 6 червня.

Крім принцеси Анни та її чоловіка, віце-адмірала сера Тімоті Лоуренса, на весіллі очікується присутність короля Чарльза, королеви Камілли, принца Вільяма та принцеси Кейт, принца Едварда та його дружини герцогині Софі, а також Зари та Майкла Тіндаллів.

Пітер і Гаррієт планують одружитися на закритій церемонії у церкві Усіх Святих у Кемблі. Пара зустрічалася два роки, перш ніж вирушити до вівтаря.

