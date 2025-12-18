Син принцеси Маргарет приїхав на різдвяний обід короля Чарльза на велосипеді

Девід Армстронг-Джонс / © Getty Images

64-річний Девід Армстронг-Джонс, другий граф Сноудон, який є двоюрідним братом короля Чарльза, відомий своєю любов’ю до велоспорту, завдяки якому він добирається на роботу до свого офісу в Лондоні.

На передріздвяний обід до короля Чарльза і королеви Камілли багато родичів приїхали на своїх автомобілях, а Девід обрав більш екологічний вид транспорту.

Девід був одягнений у темно-синє пальто, помаранчеву світловідбивну куртку та сірі штани. Хоча він вирішив не надівати шолом, на ньому була бейсболка та коричневі замшеві рукавички. Проїжджаючи повз фотографів, він їм усміхнувся.

Це не вперше, коли Девіда бачать на велосипеді в Лондоні — він аналогічно з’явився на передріздвяному обіді покійної королеви Єлизавети II 2019 року. Також відомо, що син принцеси Маргарет і на роботу їздить цим видом транспорту.