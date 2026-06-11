Сина кронпринцеси Метте-Маріт не випустили з в'язниці на тлі погіршення стану її здоров'я

Маріус Хойбі / © Getty Images

Реклама

Маріус, син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, наразі перебуває під вартою в очікуванні вердикту та вироку за 40 звинуваченнями, включаючи зґвалтування та жорстоке поводження з жінками.

Раніше цього тижня Окружний суд Осло спочатку ухвалив, що Хойбі може бути звільнений з гуманних міркувань через те, що його мати — кронпринцеса Метте-Маріт потребує термінової пересадки легень, але прокуратура оскаржила це рішення, повідомляє журнал Hello!.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Сьогодні відомо, що Маріус Хойбі залишиться у в'язниці після вирішального рішення Апеляційного суду Боргартинга, незважаючи на погіршення здоров'я його матері.

Реклама

Скасування рішення викликало розчарування у юридичної команди Хойбі. "Ми дуже, дуже розчаровані і вважаємо це рішення практично незбагненним", - заявила адвокатка захисту Еллен Голагер Анденес норвезькому телеканалу NRK.

Вона додала, що вони вирішили не подавати апеляцію до Верховного суду.

Минулого тижня Маріус заявив в окружному суді Осло: «Перебувати під вартою, знаючи, що моя мама така хвора, нестерпно».

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

У Метте-Маріт, яка народила Маріуса ще до зустрічі зі своїм королівським чоловіком принцом Гоконом, 2018 року було діагностовано рідкісну форму легеневого фіброзу, що спричиняє труднощі дихання, через що їй неодноразово доводилося брати лікарняний чи скорочувати свої офіційні обов'язки. Нещодавно королівський палац повідомив, що принцеса перебуває у черзі на пересадку легень.

Реклама

Її дочка принцеса Інгрід Олександра достроково завершила навчання в Австралії та прибула до Осло, щоб бути поряд із матір'ю.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Новини партнерів