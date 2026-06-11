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Сина кронпринцеси Метте-Маріт не випустили з в'язниці на тлі погіршення стану її здоров'я
Прохання старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт — Маріуса Хойбі, який перебуває під вартою, відпустити його тимчасово додому через погіршення стану здоров'я матері, не задовольнили.
Маріус, син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, наразі перебуває під вартою в очікуванні вердикту та вироку за 40 звинуваченнями, включаючи зґвалтування та жорстоке поводження з жінками.
Раніше цього тижня Окружний суд Осло спочатку ухвалив, що Хойбі може бути звільнений з гуманних міркувань через те, що його мати — кронпринцеса Метте-Маріт потребує термінової пересадки легень, але прокуратура оскаржила це рішення, повідомляє журнал Hello!.
Сьогодні відомо, що Маріус Хойбі залишиться у в'язниці після вирішального рішення Апеляційного суду Боргартинга, незважаючи на погіршення здоров'я його матері.
Скасування рішення викликало розчарування у юридичної команди Хойбі. "Ми дуже, дуже розчаровані і вважаємо це рішення практично незбагненним", - заявила адвокатка захисту Еллен Голагер Анденес норвезькому телеканалу NRK.
Вона додала, що вони вирішили не подавати апеляцію до Верховного суду.
Минулого тижня Маріус заявив в окружному суді Осло: «Перебувати під вартою, знаючи, що моя мама така хвора, нестерпно».
У Метте-Маріт, яка народила Маріуса ще до зустрічі зі своїм королівським чоловіком принцом Гоконом, 2018 року було діагностовано рідкісну форму легеневого фіброзу, що спричиняє труднощі дихання, через що їй неодноразово доводилося брати лікарняний чи скорочувати свої офіційні обов'язки. Нещодавно королівський палац повідомив, що принцеса перебуває у черзі на пересадку легень.
Її дочка принцеса Інгрід Олександра достроково завершила навчання в Австралії та прибула до Осло, щоб бути поряд із матір'ю.