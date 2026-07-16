Сина кронпринцеси Метте-Маріт випустили з в’язниці: що відомо

Маріус Хойбі / © Getty Images

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Видання VG повідомило, що 29-річного сина норвезької кронпринцеси буде переведено з в’язниці під домашній арешт з електронним моніторингом на наступні чотири тижні, поки він оскаржить свій вирок.

Норвезьке видання повідомило, що Маріус зупиниться в будинку неподалік Скаугума, королівської резиденції його матері та вітчима, спадкового принца Гокона, в Аскері.

Принцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

Глава відділу комунікацій королівського дому Гурі Варпе повідомила виданню Nettavisen, що сім’я сподівається підтримати свого сина під час його перебування під вартою.

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«Спадковий принц і принцеса бажають допомогти йому на тому етапі, на якому він зараз перебуває», — сказав Варпе.

Маріус — син Метте-Маріт від стосунків, які почалися до її заміжжя 2001 року зі спадковим принцом Гоконом, спадкоємцем норвезького престолу, і Маріус не виконує жодних посадових обов’язків у королівській родині.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріус перебуває під вартою від початку лютого, коли його заарештували за звинуваченням у передбачуваному нападі, порушенні судової заборони та загрозі іншій людині ножем за кілька днів до початку великого судового процесу, на якому йому було пред’явлено 38 звинувачень у передбачуваному сексуальному насильстві та нападі. Пізніше чоловік був засуджений до чотирьох років позбавлення волі.

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