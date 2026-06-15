Сина кронпринцеси Метте-Маріт засудили до ув'язнення, і термін шокує

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

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Старшого сина кронпринцеси Метте-Марит засуджено до чотирьох років тюремного ув'язнення за два зґвалтування і напад на свою колишню дівчину Нору Гаукланд, а також за інші злочини, в яких він зізнався.

Сьогодні о 8:30 ранку у залі суду №250 Палацу правосуддя Осло відбулося слухання, на якому суддя Йон Свердруп Еф'єстад зачитав довгоочікуваний вирок. Підсудний Маріус Хойбі був відсутній, але дізнався про свій тюремний вирок у прямому ефірі, беручи участь у засіданні з відеоконференції з в'язниці, де він утримувався з початку судового процесу в лютому минулого року, пише vanitatis.

Маріус Хойбі / © Getty Images

За словами його адвокатів, ця відсутність пов'язана виключно зі здоров'ям, оскільки слід пам'ятати, що лише кілька днів тому він перебував у лікарні, а причини його госпіталізації досі невідомі.

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Хоча вирок може бути оскаржений, він, безумовно, не відповідає очікуванням самого Маріуса, ні його адвокатів. За його словами, за злочини, в яких він зізнався на суді, йому загрожували півтора роки ув'язнення, що набагато менше чотирьох років, зазначених суддею у вироку.

Таким чином, Маріусу пред'явлено звинувачення у двох зґвалтуваннях, які суддя вважає абсолютно доведеними, тоді як за двома іншими звинуваченнями його виправдано, оскільки суддя не знайшов переконливих доказів і вважав свідчення двох молодих жінок, які подали заяви, недостатньо обґрунтованими. Отже, йому не доведеться виплачувати компенсацію цим двом жінкам, хоча він має виплатити компенсацію двом жертвам доведених зґвалтувань.

Крім цих двох зґвалтувань, Маріуса було визнано винним у нападі на свою колишню дівчину Нору Гаукленд, а також у застосуванні насильства щодо іншої потерпілої, особистість якої тримається в секреті з метою її безпеки.

До вироку також включені злочини, в яких Маріус Хойбі зізнався під час судового розгляду, на першому зачитуванні звинувачень, такі як безрозсудна поведінка, численні порушення різних винесених заборонних наказів, незаконний обіг наркотиків, перевищення швидкості та відсутність прав водія, а також дії сексуального характеру та інші.

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Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Окружний суд Осло спочатку ухвалив, що Хойбі може бути звільнений з гуманних міркувань через те, що його мати — кронпринцеса Метте-Маріт потребує термінової пересадки легень, але прокуратура оскаржила це рішення.

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