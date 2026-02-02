Сина кронприцнеси Метте-Маріт заарештували за день до початку судового засідання: що знову сталося

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Маріусом / © Getty Images

Але лише за день до початку судового процесу, на якому його звинувачують у 38 злочинах, включаючи зґвалтування кількох дівчат та домашнє насильство, молодий чоловік був заарештований та звинувачений у нападі, погрозах ножем та порушенні судової заборони.

Маріуса заарештували у неділю ввечері, як повідомив у прес-релізі адвокат поліції Андреас Крушевський. Тим часом адвокат старшого сина Метте-Маріт відмовилася від коментарів для ЗМІ, заявивши, що їй нема чого сказати, пише vanitatis.

Маріус Хойбі / © Getty Images

Новина про повторний арешт Маріуса Борга прийшла в самий невідповідний час. Не тільки тому, що до початку його суду, на якому йому загрожує понад п'ять років ув'язнення, залишилося менше 24 годин, а й через скандал, викликаний публікацією Міністерством юстиції США численних електронних листів між його матір'ю кронпринцесою Метте-Маріт і Джеффрі Епштейном.

Нагадаємо, минулої п'ятниці було опубліковано документи Епштейна, в яких кронпринцеса Норвегії згадується також. Листування електронною поштою між Метте-Маріт і американським педофілом ясно свідчить про тісну дружбу, але також і про флірт, обмін секретами та інтимними подробицями.

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Маріусом / © Getty Images

Майбутня королева-консорт Норвегії вже виступила з офіційною заявою і назвала дружбу з Епштейном «незграбною».

Раніше її чоловік кронпринц Гокон заявляв, що ні він, ні Метте-Маріт не планують бути присутнім на судовому засіданні у справі Маріуса Хойбі.