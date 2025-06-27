Сина норвезької принцеси звинуватили в сексуальному насильстві: що про це відомо

Маріус Хойбі / © Getty Images

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Син майбутньої королеви Норвегії звинувачується за кількома пунктами, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство та завдання тілесних ушкоджень.

Син кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків отримав звинувачення від поліції Осло після багатомісячного розслідування справи, в якій фігурувало «двозначне» число ймовірних жертв.

Маріус Хойсбі з однією зі своїх дівчат / © Getty Images

Маріус Хойбі є пасинком спадкоємця престолу, кронпринця Гокона, і перебуває під пильною увагою відтоді, як 2024 року його неодноразово заарештовували у зв’язку зі звинуваченнями у зґвалтуванні та попередніми звинуваченнями у завданні тілесних ушкоджень та завданні збитків, пише express.

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Адвокат поліції Осло Андреас Крушевський заявив, що Хойбі співпрацював із поліцією під час допиту, який уже завершено. На пресконференції адвокат заявив, що звинувачення включають один випадок зґвалтування зі статевим актом та два випадки зґвалтування без статевого акту, чотири випадки сексуального насильства та два випадки завдання тілесних ушкоджень.

Маріус Хойбі та Кронпринц Хокон / © Getty Images

«Я не можу вдаватися в подробиці про кількість жертв у цій справі, крім підтвердження того, що це двозначне число», — сказав він.

Адвокат захисту Петар Секуліч в електронному листі агентству Associated Press заявив, що Хойбі «абсолютно серйозно ставиться до звинувачень, але не визнає жодних правопорушень у більшості випадків, особливо у випадках сексуального насильства та наруги».

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Хойбі залишається на волі до можливого суду та має право на презумпцію невинності, доки суд не винесе інше рішення.

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