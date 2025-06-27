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Сина норвезької принцеси звинуватили в сексуальному насильстві: що про це відомо
Старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт — Маріуса Борга Хойбі — звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві.
Син майбутньої королеви Норвегії звинувачується за кількома пунктами, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство та завдання тілесних ушкоджень.
Син кронпринцеси Метте-Маріт від попередніх стосунків отримав звинувачення від поліції Осло після багатомісячного розслідування справи, в якій фігурувало «двозначне» число ймовірних жертв.
Маріус Хойбі є пасинком спадкоємця престолу, кронпринця Гокона, і перебуває під пильною увагою відтоді, як 2024 року його неодноразово заарештовували у зв’язку зі звинуваченнями у зґвалтуванні та попередніми звинуваченнями у завданні тілесних ушкоджень та завданні збитків, пише express.
Адвокат поліції Осло Андреас Крушевський заявив, що Хойбі співпрацював із поліцією під час допиту, який уже завершено. На пресконференції адвокат заявив, що звинувачення включають один випадок зґвалтування зі статевим актом та два випадки зґвалтування без статевого акту, чотири випадки сексуального насильства та два випадки завдання тілесних ушкоджень.
«Я не можу вдаватися в подробиці про кількість жертв у цій справі, крім підтвердження того, що це двозначне число», — сказав він.
Адвокат захисту Петар Секуліч в електронному листі агентству Associated Press заявив, що Хойбі «абсолютно серйозно ставиться до звинувачень, але не визнає жодних правопорушень у більшості випадків, особливо у випадках сексуального насильства та наруги».
Хойбі залишається на волі до можливого суду та має право на презумпцію невинності, доки суд не винесе інше рішення.