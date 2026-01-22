- Дата публікації
Синхронізували образи: чому принцеса Кейт і королева Камілла з’явилися на публіці в схожих луках
Королева Камілла та принцеса Уельська Кейт скоординували свої образи та продемонстрували єдність, коли принц Гаррі повернувся до Лондона, щоб дати свідчення в суді.
Камілла та Кейт цього тижня використовували моду для передачі тихого, але потужного послання у напружений період для королівської родини. На тлі тиску, що зростає за лаштунками, скоординований вибір кольорів, який обрали старші королівські жінки для своїх публічних виходів, був швидше навмисним, ніж випадковим.
Днями Кетрін з’явилася на публіці разом із принцом Вільямом у Стірлінгу, в Шотландії, де пара відвідала Британський центр підготовки керлінгістів та зустрілася зі спортсменами, які виступають за збірну Великої Британії. Для цього заходу Кетрін обрала пошите на замовлення синє пальто від шотландського дизайнера Кріса Керра — елегантне та скроєне за фігурою.
А днем пізніше королева Камілла з’явилася в напрочуд схожому відтінку під час візиту до Служби підтримки жертв домашнього насильства в Глостерширі. Її синій спідничний костюм дуже точно повторював тон і фасон одягу Кетрін, що викликало припущення, що скоординований образ був тонким сигналом про солідарність двох старших членів королівської сім’ї.
Нагадаємо, королівська сім’я знову опинилася під тиском після того, як принц Гаррі повернувся до Великої Британії, щоб дати свідчення в межах своєї судової справи проти видавців Daily Mail. Під час свого виступу в суді Гаррі навіть розчулився.