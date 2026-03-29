Синхронізували образи: княгиня Шарлін та її 11-річна дочка Габріелла з’явилися на публіці у гарних луках

Принцеса Габріелла та княгиня Шарлін / © Associated Press

Княгиня Шарлін з дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою вітали Папу Римського Лева XIV, який відвідав Монако.

Візит Папи Римського до Монако став першим за майже 500 років від часів Папи Павла III 1538 року.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II з Папою Римським і дітьми / © Associated Press

Княгиня Шарлін з'явилася на зустрічі в білому пальті від Elie Saab, від цього ж бренду було біле пальто, зшите для її дочки Габріелли та сукня, яку дівчинка носила під пальтом. Взута принцеса була в балетки Marcie від Сhloe за 620 євро, волосся її було розпущене, а у вухах були такі самі сережки з перлів, як у мами.

Принцеса Габріелла часто з'являється на публічних заходах у вбраннях, які буквально повторюють образи її мами. Такий стиль княжої родини продуманий до дрібниць стилістами та працює на імідж бренду Грімальді.

Принцеса Габріелла і княгиня Шарлін / © Getty Images