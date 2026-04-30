Синхронізували образи: принцеса Кейт та принц Вільям відвідали захід у річницю свого весілля

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Instagram принца і принцеси Уельских

29 квітня, королівське подружжя несподівано з'явилося в центрі IntoUniversity у Лондоні.

Ця благодійна організація має особливе значення для Кетрін та Вільяма, оскільки вона була однією з 26 благодійних організацій, які отримали допомогу з їхнього Королівського весільного фонду, створеного перед весіллям Кейт та Вільяма 2011 року.

Фонд дозволяв гостям, які бажали зробити подарунок парі, натомість пожертвувати кошти обраним благодійним організаціям.

IntoUniversity допомагає молодим людям з неблагополучних сімей повністю розкрити свій потенціал, зміцнюючи впевненість у собі та відкриваючи шляхи до майбутнього навчання та кар'єри.

Під час відвідування центру IntoUniversity принц та принцеса Уельські приєдналися до групи учнів з розташованої неподалік початкової школи, які взяли участь у безкоштовних освітніх заходах та майстер-класах цієї благодійної організації. У Instagram Уельські поділилися знімками із заходу.

Принцеса Уельська з'явилася на публіці в блакитному блейзері від Roland Mouret, в'язаному коричневому жилеті Meandem і коричневих штанях Edelinelee, а взута в туфлі Ralph Lauren із золотистої телячої шкіри на підборах. Образ принцеси доповнювала підвіска на шиї із першими літерами імен її трьох дітей від Daniella Draper. Волосся Кетрін розпустила і уклала хвилями, а також зробила денний макіяж.

Принц Вільям також вдягнув блакитну сорочку без краватки та темний піджак, відмінно гармонуючи з образом дружини.

Весілля Вільяма та Кейт 2011 року / © Associated Press

