Синові кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт загрожує десять років в’язниці: що сталося

Старшому синові кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт були пред’явлені звинувачення у згвалтуванні, домашньому насильстві та нападі через рік після його початкового арешту.

27-річний Маріус — син Метте-Маріт від її попередніх стосунків, які були до того, як вона вийшла заміж за спадкового норвезького принца. У серпні 2024 року його заарештували після того, як він напав на 20-річну дівчину, з якою перебував у стосунках.

У понеділок, 18 серпня, CBS повідомило, що державний прокурор Норвегії звинуватив Хойбі в 32 злочинах, включаючи одне зґвалтування зі статевим актом і три зґвалтування без статевого акту. «Максимальне покарання за злочини — тюремне ув’язнення на строк до 10 років», — заявив прокурор Стурла Хенріксбо.

Зазначимо, що Маріус не входить у лінію спадкування норвезького престолу і не відіграє жодної публічної ролі. 2017 року було оголошено, що він вестиме переважно приватне життя.

Адвокат Хойбі заявив, що його клієнт визнає себе винним у деяких менш тяжких злочинах, але заперечує найбільш серйозні звинувачення, такі як насильство та зґвалтування.

Торік Маріуса протримали під вартою 30 годин після арешту, а згодом відпустили.

До речі, сьогодні його матері кронпринцесі Метте-Маріт виповнюється 52 роки. Подарунок для матері Маріус підготує такий собі.