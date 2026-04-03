Суспільство
780
1 хв

Синові принцеси Анни довелося отримати спеціальний дозвіл на весілля: хто його дав

Нещодавно стала відома дата весілля сина принцеси Анни — Пітера Філіпса, який одружується з дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Стало відомо, що синові принцеси Анни довелося отримати спеціальний дозвіл від вікарія церкви, де він збирається одружитися з Гаррієт Сперлінг цього літа, оскільки вони обоє були одружені раніше.

«У них є дозвіл священника», — повідомило джерело The Sun про те, що пара отримала «зелене світло».

Пітер Філліпс раніше був одружений з Отем Келлі, у шлюбі у них народилося двоє дочок — Айла і Сієнна Філліпс. А 2021 року пара несподівано оголосила про рішення розлучитися.

Нинішня наречена Пітера Філліпса — Гаррієт Сперлінг — була раніше одружена з фітнес-інструктором.

Весільна церемонія пари відбудеться у церкві Усіх Святих у Кемблі, Сіренчестер, у суботу, 6 червня 2026 року, у колі близьких та сім’ї. Король Чарльз і королева Камілла, а також принц і принцеса Уельські були повідомлені про дату весілля перед тим, як це стало надбанням широкої публіки.

Церква Усіх Святих розташована в Глостерширі, де виросли Пітер та Гаррієт. Вона також розташована лише за 20 хвилин від Гаткомб-парку, маєтку принцеси Анни — матері Пітера Філліпса.

