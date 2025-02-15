Сюрприз для шанувальників: Меган Маркл показала своїх дітей

Відома пара виховує двох дітей та мешкає у Каліфорнії.

На честь Дня святого Валентина герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram Stories миле відео, в якому готує святковий десерт зі своїми дітьми – 5-річним принцом Арчі та 3-річною принцесою Лілібет.

Діти були одягнені в простий домашній одяг і з'являються в кадрі тільки мигцем, проте можна помітити, що крихітка Лілі в піжамі в сердечки, а Арчі в червоній кофті.

Фото: instagram.com/meghan

Фото: instagram.com/meghan

Меган у відео вирізала із полуниці серця, а потім, а також вони разом намастили пундики кремом. Їсти такі ласощі, сім'я зібралася з морозивом.

Фото: instagram.com/meghan

Фото: instagram.com/meghan

Також зазначимо, що принца Гаррі з Меган та дітьми не було, оскільки він залишився в Канаді, де зараз відбуваються Invictus Games 2025. З цієї нагоди герцогиня опублікувала спільне з Гаррі фото та написала повідомлення.

Читайте також:

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі (17 фото)